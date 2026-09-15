"У него был сложный период в жизни": о запоях сыгравшего полковника Староконь в "Солдатах" Гришечкина знали все

О смерти Вячеслава Гришечкина сообщили в ночь на 16 сентября 2023 года. Оказалось, что больше недели медики боролись за жизнь звезды сериала "Солдаты". Последние свои дни актер провел в лечебнице. Ему был 61 год.

Как рассказали близкие, Гришечкин был в длительном запое. Актер никак не мог отойти от смерти жены. Супруга Вячеслава Германовича Анна скончалась еще в 2017 году, но артист говорил о ней, как о живой, и впал в депрессию. И это несмотря на то, что у Гришечкина появилась другая женщина.

В начале сентября 2023-го звезду сериалов поместили в реабилитационный центр, который помогает бороться с алкогольной зависимостью. В лечебницу его отвезли принудительно, сам артист не хотел как-то менять жизнь.

Уже на вторые сутки нахождения в центре Гришечкину стало плохо, температура поднялась до 39 градусов. Актера направили в инфекционное отделение подмосковной больницы. 15 сентября сердце артиста не выдержало и остановилось.

Выяснилось, что о его запоях знали все окружающие, но сделать ничего не могли, так как артист отказывался от лечения.

"Хочу сказать, что Вячеслава Германовича я знаю достаточно давно. Знаю разные подробности о достаточно сложном периоде жизни, который у него был. Хочу сказать, что регулярно, от чистого сердца помогал ему, чем мог, в том числе финансами, поддерживал всячески. Ни в коем случае плохо о нем говорить не хочу. Но, к сожалению, стресс и алкоголь сделали свое дело, сгубили талантливого человека. Для меня это огромная скорбь", — рассказывал в беседе с "Экспресс газетой" политик Владислав Тюльпанов.

Похоронили Вячеслава Гришечкина в Москве на Новодевичьем кладбище. Урну с прахом актера поместили в колумбарий рядом с его женой Анной.