Постаревший и совершенно лысый Гарик Мартиросян появился на публике и шокировал народ

Гарик Мартиросян появился на публике в новом имидже. Шоумен лишился всех волос на голове, теперь его трудно узнать.

В новом образе Гарик предстал на съемках шоу "На высоте". 52-летний юморист шокировал своим преображением не только телезрителей, но и ведущих Гарика Харламова и Павла Волю. "Мне нравится твоя прическа", — отметил явно ошарашенный Воля.

Мартиросян не стал объяснять, почему решил сменить имидж, он попытался отшутиться. "Я армянский Юра Борисов. Еще на моей голове может Канье Уэст выступать", — заявил Гарик.

Пользователи Сети после публикации кадров во съемок шоу не удержались от комментариев. Многие отмечают, что хоть Мартиросяна и не узнать, в целом новый образ ему идет. "Как постарел Гарик! Но лучше так, чем с проплешинами"; "Неожиданно, но ему идет"; "Вообще другой человек! Хотя выглядит хорошо", — пишут поклонники юмориста.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, для Мартиросяна это не первый эксперимент с внешностью. Пять лет назад он уже появлялся на публике с полностью обритой головой, тогда смена прически породила слухи о проблемах со здоровьем.

Россияне переживали за ведущего, который сильно изменился. Люди всерьез боялись, что Гарик может скрывать серьезный недуг. Мол, отсюда и стремительная потеря волос. Тогда артист отшучивался, что летом так удобнее.