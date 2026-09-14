В Москве обсудили итоги формирования корпуса наблюдателей за выборами в Госдуму

В Москве прошло очередное заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. Речь шла о готовности комиссий, формировании корпуса наблюдателей и проведении церемонии разделения ключа электронного голосования.

Как рассказал глава штаба Вадим Ковалев, в корпус наблюдателей вошли 13 тысяч человек. Все они прошли специальное обучение. В свою очередь глава Мосгоризбиркома Ольга Орлова отметила, что все избирательные комиссии готовы к выборам. Проведено тестирование всей инфраструктуры.

Говоря о разделении ключа расшифрования, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артём Костырко напомнил, что он делится на пять частей. Их соединяют уже после завершения голосования.