Генпрокурор Украины выдвинул обвинения главе НАБУ и сбежал из страны

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко покинул страны после обвинений в адрес главы НАБУ. По его словам, отъезд связан с необходимостью донести до международных партнеров информацию о ситуации в антикоррупционных органах страны.

По мнению генпрокурора, в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре наблюдается "концентрация неконтролируемого влияния", что создает прямые риски для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов.

Местные СМИ сообщают, что Руслан Кравченко выехал из Украины в Польшу в ночь на понедельник на служебном автомобиле.

На этом фоне президент Владимир Зеленский предложил Кравченко немедленной уйти в отставку. Глава государства потребовал от Верховной рады незамедлительно рассмотреть вопрос об увольнении генпрокурора с занимаемой должности. Заседание парламента пройдет уже завтра, 15 сентября.

Конфликт разгорелся после того, как генпрокурор объявил о подписании постановления о предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко обвиняет главу антикоррупционного ведомства в "подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере". Еще одним пунктом обвинения стало якобы фиктивное усыновление.

В ответ на это пресс-служба НАБУ выступила с официальным заявлением, назвав действия генпрокурора "продолжением систематической атаки на независимые антикоррупционные органы". Официальных подозрений Семену Кривоносу предъявлено не было, а заявления Кравченко носят исключительно политический, а не процессуальный характер, отметили в НАБУ.