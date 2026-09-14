Крупную сеть "черных оружейников" выявили в России

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали более 100 нелегальных "оружейников" в 43 регионах России.

В ходе масштабной операции пресечена деятельность 37 подпольных мастерских, где занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оперативники изъяли 297 единиц огнестрельного оружия, 223 гранаты, более 82 килограмма взрывчатых веществ и 92 тысячи патронов различного калибра.

В настоящий момент принимаются решения о возбуждении уголовных дел по статьям о незаконном обороте и изготовлении оружия, а также взрывчатых веществ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Тамбовской области мужчину, который собирал информацию о военных, промышленных и топливно-энергетических объектах на территории региона.