Скоро будет месяц как принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, вернулись в Великобританию вместе со своими детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.

По некоторым данным, супруги сняли частный дом в Котсуолдсе. Предполагается, что Арчи и Лилибет посещают закрытую школу неподалеку.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган Маркл опубликовала видео, в котором вкратце рассказывается о жизни семьи в Великобритании. В ролике видно, как супруги прогуливаются в лесу, как дети наслаждаются местными видами и рыбачат с отцом в лодке, а на берегу их снимает мать и ожидает собака.

Вот только увиденное возмутило многих пользователей Сети. По их мнению, это "голливудский лубок". От пристального взгляда комментаторов не скрылись "дорогущие резиновые сапоги" Меган, "внезапно прорезавшийся лондонский акцент" Арчи и то, что ролик сопровождается песней Wake Me Up Before You Go-Go. Кроме того, комментаторы сочли эти "случайные" кадры абсолютно тонко выверенными.

Ранее стало известно, что 97% британских налогоплательщиков против охраны Гарри и Меган за свой счет – если только те не будут выполнять обязанности членов королевской семьи (а они не будут, так ранее ясно дал понять король). 86% британцев просто против возвращения опальных герцогов.

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