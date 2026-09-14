Всё про осенние удобрения: какие культуры нужно подкормить, чем и когда

Осенью все силы дачников уходят на сбор и переработку урожая, но внесение удобрений — не менее важная задача, о которой не стоит забывать. В сентябре деревья и кустарники изо всех сил накапливают полезные вещества, которые помогают им пережить зиму. Кроме того, в этот период они закладывают плодовые почки, поэтому дополнительное питание растениям просто необходимо. Расскажем, как сделать это по всем правилам.
Осенью стоит использовать как органические удобрения, так и минеральные. Здесь каждый огородник выбирает сам. Важно знать только, что органику лучше вносить в почву под перекопку и в приствольные круги с конца сентября до середины октября, чтобы азот в её составе не спровоцировал рост новых побегов. А вот минеральные добавки можно закладывать в грунт уже сейчас. Пока почва тёплая, растения успеют получить из них всё необходимое. Но как только начнутся заморозки, любые подкормки станут бесполезными.
Считается, что в сентябре-октябре хорошо работают удобрения с высоким содержанием двух основных элементов — фосфора и калия. Можно использовать многокомпонентные средства с небольшим количеством азота или ограничиться более простыми продуктами.
К примеру, суперфосфат в гранулах, идеально подходит для осеннего применения из-за длительного срока действия. Его основное вещество за зиму постепенно разлагается, а весной легко усваивается растениями. Подкормка состоит из монокальцийфосфата, фосфорной кислоты, магния и серы. Вносить удобрение можно в приствольный круг плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Что касается калия, то на щелочных или нейтральных почвах огородники используют сульфат калия. Правда, он закисляет грунт и не подойдёт вам, если земля на участке с низким ph. Вместо этого возьмите хлористый калий. Весной удобрение не применяют из-за хлора в составе. Для осени он подходит, так как вредное вещество со временем вымывается осадками и к апрелю-маю в почве остаются только полезные элементы.
Если минеральные удобрения вносят в почву для питания растений, то куриный помёт, навоз и компост улучшают её структуру и повышают качество. Помните, что осенью можно использовать свежий коровяк, не опасаясь вреда аммиака. К весне талая вода активно его смоет. Если же у вас глинистая почва, подкормите её древесной золой из расчёта 1 стакан на квадратный метр.