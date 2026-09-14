Всё про осенние удобрения: какие культуры нужно подкормить, чем и когда

Осенью все силы дачников уходят на сбор и переработку урожая, но внесение удобрений — не менее важная задача, о которой не стоит забывать. В сентябре деревья и кустарники изо всех сил накапливают полезные вещества, которые помогают им пережить зиму. Кроме того, в этот период они закладывают плодовые почки, поэтому дополнительное питание растениям просто необходимо. Расскажем, как сделать это по всем правилам.

Минеральные подкормки вносите уже сейчас

Осенью стоит использовать как органические удобрения, так и минеральные. Здесь каждый огородник выбирает сам. Важно знать только, что органику лучше вносить в почву под перекопку и в приствольные круги с конца сентября до середины октября, чтобы азот в её составе не спровоцировал рост новых побегов. А вот минеральные добавки можно закладывать в грунт уже сейчас. Пока почва тёплая, растения успеют получить из них всё необходимое. Но как только начнутся заморозки, любые подкормки станут бесполезными.

Осенью растениям нужны фосфор и калий

Считается, что в сентябре-октябре хорошо работают удобрения с высоким содержанием двух основных элементов — фосфора и калия. Можно использовать многокомпонентные средства с небольшим количеством азота или ограничиться более простыми продуктами.

К примеру, суперфосфат в гранулах, идеально подходит для осеннего применения из-за длительного срока действия. Его основное вещество за зиму постепенно разлагается, а весной легко усваивается растениями. Подкормка состоит из монокальцийфосфата, фосфорной кислоты, магния и серы. Вносить удобрение можно в приствольный круг плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Что касается калия, то на щелочных или нейтральных почвах огородники используют сульфат калия. Правда, он закисляет грунт и не подойдёт вам, если земля на участке с низким ph. Вместо этого возьмите хлористый калий. Весной удобрение не применяют из-за хлора в составе. Для осени он подходит, так как вредное вещество со временем вымывается осадками и к апрелю-маю в почве остаются только полезные элементы.

Для яблонь и груш потребуется 300 грамм суперфосфата и 200 грамм сульфата калия, которые нужно заделать в землю на глубину одного штыка лопаты и хорошенько полить. Если идут дожди, можно обойтись без дополнительной жидкости.

Сливу и вишню лучше полить раствором: 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия разведите в 10 литрах воды. На взрослое дерево нужно около пяти вёдер такой жидкости.

Для удобрения ягодных кустарников стоит смешать 1-2 ст.л. суперфосфата с таким же количеством сульфата калия на один куст, а затем обильно увлажнить почву.

Подкормку с содержанием фосфора можно добавлять и в грядки под перекопку, примерно 40-50 грамм на 1 кв.м. Сульфат калия или хлористый калий вносят туда же в расчёте от 10-20 грамм на 1 кв.м.

Органику лучше отложить до середины октября

Если минеральные удобрения вносят в почву для питания растений, то куриный помёт, навоз и компост улучшают её структуру и повышают качество. Помните, что осенью можно использовать свежий коровяк, не опасаясь вреда аммиака. К весне талая вода активно его смоет. Если же у вас глинистая почва, подкормите её древесной золой из расчёта 1 стакан на квадратный метр.