Против Noize МС возбудили дело об оправдании терроризма

Против рэпера Noize МС (настоящее имя - Иван Алексеев, признан иноагентом) возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение столичной прокуратуры.

В 2022 году Noize МС публично осудил проведение спецоперации на Украине и покинул Россию. Во время одного из своих концертов он выступил с речью, в которой оправдывал террористическую идеологию, а также выражал свое положительное отношение к запрещенной и признанной на территории России террористической организации, отметили в прокуратуре.

18 ноября 2022 года Минюст России внес музыканта в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Иван Алексеев неоднократно получал штрафы за нарушение порядка деятельности иностранного агента.