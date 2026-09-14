Скончалась любовница Карла III: король называл ее своей родственной душой

Бывшая возлюбленная короля Карла III Давина Шеффилд умерла в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Ее называли родственной душой монарха.

Давина умерла 2 сентября, сообщили её трое сыновей — Том, Билли и Генри. По информации Hello! Magazine, церемония, посвящённая памяти и жизни Давины, запланирована на 2 ноября. Будет ли на ней присутствовать Карл III пока не известно.

Давина происходила из известной семьи. Она была внучкой первого лорда Макгоуэна, занимавшего пост председателя компании Imperial Chemical Industries, а также приходилась родственницей Саманте Кэмерон.

Она была известна и своей благотворительной деятельностью. Ближе к окончанию войны во Вьетнаме Давина отправилась в эту азиатскую страну и несколько недель проработала в детском доме.

Роман с будущим королём

Об отношениях Давины и принца Чарльза стало известно в 1976 году, и их роман довольно быстро привлёк внимание прессы и высшего общества. Пару часто видели вместе на светских мероприятиях. Чарльз даже пригласил Давину в качестве своей спутницы на свадьбу.

Позже её сфотографировали рядом с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом на конном мероприятии. Давина также сопровождала Чарльза в Балморал, где познакомилась с членами его семьи. Она сумела произвести хорошее впечатление на королеву-мать.

Отношения выглядели настолько серьёзными, что Давину рассматривали в качестве потенциальной будущей королевы, а люди из королевского окружения того времени якобы называли её "родственной душой" Чарльза.

Почему отношения рухнули

Пара распалась после того, как бывший возлюбленный Давины, гонщик на скоростных катерах Джеймс Бирд, публично рассказал об их прежних отношениях. Бирд раскрыл подробности об их бывшем "любовном гнёздышке", что стало серьёзной проблемой из-за крайне строгих требований, которые в то время предъявлялись к потенциальной супруге наследника престола.

Согласно существовавшим тогда представлениям в королевских кругах, Чарльз должен был жениться на женщине с "безупречным" прошлым. Появившиеся откровения в итоге поставили точку в отношениях Чарльза и Давины.

После расставания с Чарльзом Давина продолжила жить вдали от внимания, окружавшего королевскую семью. В 1981 году она вышла замуж за Джонатана "Джейка" Морли — в том же году, когда Чарльз женился на леди Диане Спенсер.

У Давины и Джейка родились трое сыновей — Том, Билли и Генри. У Джейка также было двое детей от предыдущего брака.

Чарльз, Диана и Камилла

Тем временем брак Чарльза и Дианы стал одним из самых обсуждаемых в мире. У супругов родились принц Уильям и принц Гарри, однако с годами их отношения ухудшались. В 1992 году они официально расстались, а в 1996-м развелись. В следующем году Диана трагически погибла в автомобильной катастрофе в Париже.

История отношений Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз также началась несколькими десятилетиями ранее. Они впервые сблизились ещё в 1970-х годах, однако впоследствии Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера Боулза. Спустя годы Чарльз и Камилла вновь сошлись и в 2005 году поженились.