Умерла Сабитова: тело обнаружила племянница

В Сети распространилась трагическая новость. Не стало народной артистки, заслуженной артистки РСФСР Лилии Сабитовой. Ей было 73 года.

Тело знаменитой танцовщицы обнаружила племянница в ее московской квартире. Что стало причиной смерти Лилии Сабитовой, пока неизвестно.

Артистка гастролировала по многим странам мира в качестве художественного руководителя театра, балетмейстера и солистки — на ее счету выступления в США, Китае, Франции, Италии, Аргентине, Австралии, Португалии, Японии и Испании, напоминают "Известия".

В 1980-х Лилию Сабитову знала вся страна благодаря "Ритмической гимнастике" на Центральном телевидении. Миллионы советских зрителей занимались аэробикой вместе с ней у экранов.