Российские войска за минувшие сутки освободили три населенных пунктах в зоне проведения СВО.

Бойцы группировки "Север" взяли под контроль Широкое и Шевченково в Харьковской области, сообщили в Минобороны Росси в ходе ежедневного брифинга.

Группировка войск "Днепр" освободила Новоандреевку в Запорожской области. Бойцам удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области, добавили в оборонном ведомстве.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Веселое в ДНР.