Бледанс призвала оказать поддержку Козловскому: "Помогите Даниле и дайте на его ребенка два рубля"

Недавно стало известно, что модель Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского. Она потребовала от актера алименты.

Шесть лет назад Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь Оду Валентину. Интересно, что малышка появилась на свет в США, где постоянно проживает модель. Регулярно Козловский мотался за океан, чтобы провести время с любимой дочкой, ведь вскоре после ее рождения актер и модель расстались. Более того, он финансово поддерживал наследницу.

Однако недавно стало известно, что Зуева подала на алименты, причем сделала это в Москве. Интересно, что Данила Козловский опроверг слова бывшей возлюбленной, но та назвала конкретную дату, когда перестали приходить деньги от артиста - с 4 июня. В результате разразился скандал. Общественность возмутилась и с критикой обрушилась на актера.

Не осталась в стороне и Эвелина Бледанс. Актриса в изощренной форме уничтожила артиста. "Считается, что мужчина однозначно должен позаботиться о своем потомстве. Уклоняться от уплаты алиментов - это для мужчины недостойно. Но у Оксаны и Данилы есть сын, новый ребенок... Может, Козловский меньше стал зарабатывать, просто ему денег не хватает? Может, надо помочь ему? Кинуть народу клич: "Помогите Даниле и дайте на его ребенка два рубля". Надо помогать", - заявила актриса "Миру новостей".

Отметим, что сейчас Данила Козловский женат на актрисе Оксане Акиньшиной. В мае она родила ему сына Лео. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных роддомов России.

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