Россия приветствует любые призывы к киевскому режиму о прекращении ударов по мирной экономической инфраструктуре. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Дональда Трампа.

В Москве полагают, что любая страна может внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его к гибкости.

При этом, отметил Песков, у некоторых стран Запада есть ошибочное мнение, что Украина якобы имеет потенциал противостоять России. Вооруженные силы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Профессионалам очевидно, что Россия последовательно идет к достижению целей СВО, подчеркнул представитель Кремля.

Высказался Кремль и о ситуации на нефтяных рынках. Она ухудшается стремительно из-за нового витка эскалации в Персидском заливе. Это не может не вызывать беспокойство у мировых экономик.

При этом в России продолжает действовать запрет на экспорт нефтепродуктов. Он нужен для насыщения внутреннего рынка. Когда это произойдет, тогда вопрос об отмене запрета появится на повестке, заключил пресс-секретарь президента.