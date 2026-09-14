Собянин открыл Музей транспорта Москвы в здании гаража Мельникова

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин открыл новый Музей Транспорта Москвы. Здесь представлена богатая экспозиция. От конки 1872 года до современного бесплатного поезда метро. Есть и место для проведения различных мероприятий. А еще и удобное расположение.

Знаменитый гараж Мельникова на Новорязанской улице после реставрации - как новенький - и снова заполнен автомобилями. И не только! Здесь все виды московского транспорта за всю его историю - от конки до самых современных беспилотных вагонов.

53 оригинальных образца исторической техники – автобусы, трамваи, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт, а также свыше 220 макетов ретротехники. Здесь и единственная конка 1872 года, воссозданная на основе подлинной ходовой части, и знаменитая полуторка времён Великой Отечественной войны, и новейший вагон "Москва".

"Вот то, что стоит за мной - это действительно специально сделанный для Выставки достижений народного хозяйства специальный троллейбус, у него очень примечательная крыша: если мы посмотрим сквозь лобовое стекло, мы увидим, что крыша практически целиком прозрачная - это было сделано специально для того, чтобы гости, посетители выставки могли, передвигаясь по ней, любоваться всеми ее красотами", - рассказал Иван Дементьев, заместитель директора по науке и фондам Музея транспорта Москвы.

13 тематических зон, два этажа. Подземный - посвящён развитию московского метро. Здесь - вся история городской транспортной промышленности, от первых предприятий конца XIX века до легендарного ЗИЛа и современных высокотехнологичных решений.

"Даже если этот транспорт производился за пределами Москвы, он все равно создавался специально для Москвы, но надо сказать, что 95 процентов экспонатов, которые мы здесь видим в том числе, производились еще и на московских заводах - ЗИС, ЗИЛ, СВАРС, все вагоны метро на Мытищинском вагоноремонтном заводе", - сообщила Оксана Бондаренко - директор Музея транспорта Москвы.

Многие экспонаты - интерактивные. В музее можно не только узнать о профессии извозчика, но даже пообщаться с ним, проехать на первом московском автобусе, собрать двигатель автомобиля "Москвич". А еще попробовать себя в роли машиниста или диспетчера метро и стать водителем трамвая в Москве будущего.