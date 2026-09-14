Москвич установил рекорд, протащив внедорожник весом более двух тонн

Москвич установил рекорд России, протащив внедорожник весом более двух тонн. У атлета уже есть несколько почётных статусов. Он серебряный призёр чемпионата Европы и мастер спорта международного класса. И это несмотря на инвалидность.

Серебряный призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа. В свои 47 Николай Петрович инвалид-опорник второй группы с детств, ежедневно доказывает: ограничения не в теле, а голове.

И вот новое испытание. Протащить на себе автомобиль больше 2 тонн. Спортсмен признается, планку поставил серьезную поэтому и подготовка не из легких. На тренировках железные сани с грузом как имитация буксировки машины.

При этом Николай — не только спортсмен. Он старший научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических проблем непрерывного образования детей и молодёжи с особенностями развития. Наука и спорт в его жизни идут рука об руку. Зал при центре собрал с нуля. Говорит, условия хоть и спартанские, но именно в них рождаются настоящие чемпионы. Занимается со всеми, у кого есть желание. Ограничений нет, главное найти подход и правильное упражнение.

На достигнутом Николай останавливаться не собирается. Следующая цель - микроавтобус весом 3 тонны. Сдвинуть машину это не про рекорд, говорит спортсмен. Это про то, чтобы показать людям - невозможного нет.