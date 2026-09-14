Климова рассказала о сыне от Нилова: "В душе моего ребенка есть обида на то, что по сути он рос без отца"

Ирина Климова являлась третьей женой известного актера Алексея Нилова, который прославился после выхода на экраны многосерийного фильма "Улицы разбитых фонарей". Он воплотил образ опера Ларина.

В 2003 году Ирина родила Алексею сына Никиту. Однако спустя год супруги оформили развод. Долгое время отец и сын не общались, но теперь ситуация изменилась. Климова рассказала, что сделала первый шаг, решив самостоятельно привезти сына в Санкт-Петербург и предложив Нилову увидеться с наследником. Тот согласился. Тогда Никите было 12 лет.

Сейчас сыну актеров 23 года. Однако близкого общения между родными людьми пока нет, передает "Мир новостей". "Понимаете, какая штука. Поскольку папы в жизни сына долгое времени не было, то необходимой близости для общения у них, к сожалению, не сформировалось. И, думаю, что в душе моего ребенка в какой-то степени есть обида на то, что по сути он рос без отца. Возможно, когда мой сын сам станет папой, ему будет проще и простить, и понять то, что с ним произошло", - объяснила Климова.

Был период, когда Никита ездил к отцу и даже гостил у него. Ирина отметила большую роль в этом деле нынешней супруги Алексея Елены. "У Никиты замечательные отношения с папиной нынешней супругой. И у меня, честно говоря, тоже. Я просто в полном восторге! И очень ей благодарна. Потому что пребывание моего ребенка в Петербурге было на плечах Лены. Она его везде возила, она его кормила. Она прекрасный человек..." - заключила актриса.

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