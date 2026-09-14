Глава Новгородской области рассказал Путину о развитии региона

Новые точки экономического роста, развитие высокотехнологичных производств и социальную сферу Новгородской области обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор региона Александр Дронов на встрече в Кремле.

В этом году власти усилили поддержку студенческих и многодетных семей. Эти меры уже дают результат. Рождаемость выросла - впервые за долгое время. Медицинских работников обеспечивают служебным жильем с возможностью последующей приватизации. Благодаря этому в регионе остаются квалифицированные кадры. Развивают и университетское образование.