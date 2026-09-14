Новый интерактивный Музей Транспорта Москвы появился в Басманном районе. На открытие экспозиции, расположенной в историческом здании Гаража Мельникова, приехал мэр Сергей Собянин.

Через историю конки, трамваев, автобусов и метро музей показывает, как менялись облик города и его архитектура на протяжении более полутора веков. Основу экспозиции составляют 53 оригинальных образца техники - от троллейбусов до ретро-автомобилей.

Новый музей - один из крупнейших в России и сможет принимать до 10 тысяч человек в день. Уникальный комплекс спроектирован как открытая городская площадка, интегрированная в повседневную жизнь столицы.