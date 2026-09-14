Маргарита Симоньян рассказала о страшной болезни сына: "Пришлось выцарапывать"

Андрей Малахов приехал к Маргарите Симоньян. Известная журналистка рассказала шоумену о страшном горе, которое обрушилось на нее.

Разговор был посвящен смерти ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. "Да, годовщина 26 сентября, но это годовщина смерти именно физического тела. Для меня годовщина смерти Тиграна 21 декабря — так что уже почти два года, как нет моего мужа. Это день, когда он впал в кому", - отметила Маргарита Симоньян.

21 декабря 2024 года Тиграну Кеосаяну стало плохо, его госпитализировали. Медики сделали все, что могли, чтобы спасти режиссера, но ничего не получилось. Маргарите Симоньян показали МРТ, на котором было видно, что мозг ее мужа умер сразу.

Однако на протяжении девяти месяцев Тигран Кеосаян находился в коме, его не отключали от аппаратов. Журналистка объяснила, что сделала это ради своей свекрови Лауры, которая не пережила бы такой удар, ведь она лишь недавно похоронила старшего сына.

Но тут на Симоньян свалилось новое горе. По словам Маргариты, она безвылазно находилась в больнице рядом с мужем, но от него ее оторвала весть о недуге сына. "Я жила в больнице первые 40 дней, пока тяжелейше и страшнейше не заболел наш сын, и мне пришлось возвращаться из больницы, чтобы выцарапывать еще и сына", - сообщила Симоньян.

А тут еще страшный диагноз обрушился и на саму Маргариту. Она узнала, что у нее рак. По словам журналистки, когда она все это суммировала, то не удержалась от смеха, потому что это показалось ей "сюром".

Напомним, Маргарита Симоньян была счастлива в браке с Тиграном Кеосаяном около 20 лет. Они познакомились в 2004 году, когда режиссер увидел репортажи Симоньян из Беслана и написал ей слова поддержки. На третьей встрече Тигран заявил, что они созданы друг для друга.

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