Ругалась с музыкантами, напивалась в гримерке: как сейчас выглядит променявшая славу на алкоголь солистка "Маши и Медведей"

Исполнительница хита "Любочка" прославилась в 20 лет. Эпатажная лысая девушка из группы "Маша и Медведи" стала суперзвездой. У Марии Макаровой началась самая настоящая звездная болезнь. А потом артистка исчезла.

Маша могла без причины послать куда подальше музыкантов из своей группы, напиться в гримерке и сорвать концерт. Дошло до того, что утром Макарова бежала за пивом, вечером покупала алкоголь покрепче и пила, пока не вырубалась. А проснувшись все повторяла заново. Она уже даже не знала, настал ли новый день. При этом у певицы уже были дети.

Однажды Макарова пропустила запись песни с немецкой рок-певицей Ниной Хаген. Но в тот момент артистка так упивалась собственной славой, что даже не подумала о том, что упустила уникальный шанс. В алкогольном угаре Мария провела 20 лет. Очнулась она лишь в 2022 году.

"Нужно понять, что у тебя существует проблема. Не то чтобы я сама поняла, что у меня существует эта проблема, мне помог друг, который сам выкарабкался из зависимости, правда, у него была наркотическая", — призналась Макарова в студии НТВ.

По словам Маши, у нее была душевная травма, которую она пыталась заполнить алкоголем. Убежать от реальности. То, что от ее поведения страдали наследники, певицу мало волновало.

"Дети не спасают от этого. Ты просто сидишь и понимаешь, что у тебя дети, ну и всё. Это такие душевные проблемы, которые надо чем-то заполнять. Я почему-то решила заполнить их алкоголем. Это билет в один конец", — рассказала она.

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Артистка уверяет, что уже 4 года она смотрит на мир трезвыми глазами. Последний раз алкоголь она употребляла в декабре 2022 года. Сейчас Макаровой 49 лет. Она очень хорошо выглядит.