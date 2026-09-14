Симоньян держала Кеосаяна в коме 9 месяцев из-за матери: "Надеялась, что тело продержится дольше, чем продержится она"

Маргарита Симоньян была счастлива в браке с Тиграном Кеосаяном около 20 лет. Они познакомились в 2004 году, когда режиссер увидел репортажи Симоньян из Беслана и написал ей слова поддержки. На третьей встрече Тигран заявил, что они созданы друг для друга.

Но 21 декабря 2024 года жизнь журналистки разделилась на "до" и "после". Тогда Тиграну Кеосаяну стало плохо, его госпитализировали. Медики сделали все, что могли, чтобы спасти режиссера, но ничего не получилось. Маргарите Симоньян показали МРТ, на котором было видно, что мозг ее мужа умер сразу.

Журналистка больше месяца жила в больнице, неотлучно находясь рядом с мужем, понимая, что фактически он умер. Однако она приняла решение поддерживать тело мужа аппаратами ради его матери Лауры, которая до этого уже похоронила одного своего сына.

"Надеялась, что его тело продержится дольше, чем продержится она. Ужасная вещь, да, но я ее сказала. Потому что ей все-таки 87 лет, два инфаркта уже. Надеялась, что его тело можно будет поддерживать годами много лет, как у Шумахера происходит, со многими другими больными", - объяснила Симоньян Андрею Малахову.

Она призналась, что ненавидит врать, но сострадание взяло над ней верх. Ей хотелось, чтобы мама Кеосаяна умирала, зная, что у ее сына есть надежда. Она даже готовила ее к тому, что Тигран может выйти из комы.

Маргарита Симоньян так и не смирилась с уходом супруга. Даже в разговоре с Андреем Малаховым журналистка не смогла сдержать слез и расплакалась, а тот упал перед ней на колени, чтобы успокоить.

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