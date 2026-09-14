Минобороны сообщило о результатах ударов ВКС России

Российская авиация нанесла удары по объектам в Харьковской области и в ДНР. Су-34 ВКС России уничтожили пункты временной дислокации и управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны.

Кроме того, по данным военного ведомства, российские военные уничтожили две радиолокационные станции противовоздушной обороны ВСУ в Одессе и Николаевской области. В МО уточнили, что речь идет о системах ПВО 35Д6 - модернизации советской РЛС СТ-68У.

Российская армия использовала для атак беспилотники "Герань-4 Сикер". Дронами в порту Одессы уничтожено два украинских сухогруза. После удара по судам в порту возник пожар. Также, как сообщалось ранее, ВС России нанесли удары по локомотивам и железнодорожным эшелонам ВСУ, перевозящим военные грузы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.