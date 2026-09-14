"Надеюсь, похороны будут достойными": Волочкова попросила у государства памятник и место на кладбище

Анастасия Волочкова переживает смерть народной артистки России Лили Сабитовой. Легендарную балерину обнаружила мертвой в ее столичной квартире племянница. Артистке было 73 года.

Волочкова призналась, что воспринимает уход из жизни выдающихся представителей балета особенно болезненно. Анастасия считает, что смерть Сабитовой — невосполнимая утрата.

"Это, конечно, всегда трагедия, это безумное горе для всех близких и для всех людей, которые уважали эту личность. Я как балерина воспринимаю смерть каждого мэтра, каждого из великих педагогов, которые меня учили, как свою собственную, потому что это действительно так. Уходят такие великие легенды, как Лилия Сабитова, Игорь Григорович, Майя Плисецкая — это мои педагоги. А им на смену никто не приходит. Во всяком случае, такого уровня нет", — отметила бывшая прима Большого театра в беседе с VOICE.

По словам Волочковой, жизнь основательницы "Московского государственного театра балета" оборвалась слишком рано. Балерина отметила, что 73 года — хоть и почтенный возраст, но для такой выдающейся личности как Сабитова, это ничтожно мало.

В последний раз балерины встретились в Большом театре на гала-концерте. Тогда Анастасия выступала на сцене, а Лилия Рашитовна находилась в зрительном зале. После концерта вместе с другими педагогами Сабитова вышла на сцену.

Волочкова обратилась с просьбой к государственным деятелям — она призывает помочь с организацией похорон и установкой памятника народной артистке России. "Хочется, чтобы сейчас всё было организовано достойно: чтобы был достойный памятник, чтобы было достойное место на кладбище. Это все-таки мир балета, легендарная личность. Мир балета — это очень тонкое искусство. Это не шоу-бизнес", — заявила Анастасия.

Балерина выразила сожаление, что порой артисты, посвятившие жизнь профессии, оказываются в преклонном возрасте в тяжелом материальном положении. "Они встречают старость в очень непростых, даже бедственных условиях. Очень хочется, чтобы о таких людях помнили и чтобы им была оказана достойная поддержка", — заключила экс-прима Большого театра.