Киев попросил Европу помочь с вывозом зерна в обход российской блокады

Страны Евросоюза, граничащие с Украиной, должны помочь Киеву с вывозом зерна на фоне продолжительной блокады акватории Черного моря российскими войсками. С таким призывом к ЕС выступил украинский министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По словам министра, регулярные удары ВС России по портам Большой Одессы нанесли значительный урон украинскому экспорту зерна. Вывезти накопленные запасы по альтернативным морским маршрутам фактически невозможно, приводят его слова украинские СМИ.

Высоцкий подчеркнул, что для украинских аграриев единственным реальным способом отправить зерно на внешние рынки остаются железнодорожные маршруты, пролегающие по территории европейских стран. Украинский министр заключил, что большие объемы альтернативными морскими маршрутами вывезти невозможно.