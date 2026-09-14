Глава киевского режима внёс в Раду представление об увольнении генпропурора Украины Кравченко. Ранее тот подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Кривоносу и "лицу, близкому к руководителю Специальной антикоррупционной прокуратуры". Кравченко призвал глав НАБУ и САП уйти в отставку, однако вслед за этим под покровом ночи вместе с женой спешно покинул страну. И тут уже заговорили о дешевом спектакле, который придумали на Банковой. Стратегия Зеленского заключалась в том, чтобы попытаться отвести подозрения в масштабных хищениях от себя и своего окружения и обвинить самих НАБУ и САП в коррупции. Однако затея провалилась. Поэтому Зеленский и дал сбежать Кравченко, а сам теперь пытается представить дело так, будто не он лично отдавал приказы генпрокурору о наезде на антикоррупционные органы.

Любопытные подробности публикует британская "Гардиан": "Кравченко, который отрицает свою вину, ушел с должности после встречи с Зеленским. Главарь режима также поговорил с руководителями НАБУ и САП - двух антикоррупционных ведомств, которые раскрыли обширную преступную схему с участием государственных чиновников. Обвинения касаются так называемых колл-центров, действующих на территории Украины. В сотнях таких центров по всей стране работали около 60000 человек, а сумма взяток исчислялась миллионами долларов".

При этом Зеленский по-прежнему надеется, что западные спонсоры не захотят убирать его из-за коррупционных схем и дадут возможность сконцентрировать в своих руках всю полноту власти. Дескать, только тотальный контроль над Украиной позволит реализовать поставленные Западом задачи по продолжению войны против России.

Однако настроения в Европе постепенно меняются. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель после победы ее партии на недавних земельных выборах призывает к диалогу с Россией и прекращению любых вливаний в украинский конфликт: "Молодых украинских мужчин призывного возраста у нас насчитывается шестизначное число - пусть возвращаются обратно. Мы прекратим Украине любую поддержку в рамках войны. Более того, мы предъявим Зеленскому требования о возврате средств".

Перестать помогать Украине требуют и поляки, где цены на топливо уже превысили 2 доллара за литр, хотя предвыборные обещания Туска были совсем иными. Теперь же премьер-министр Польши пугает соотечественников прямым столкновением с Россией из-за атак дронов на западные районы Украины вблизи польской границы: "С сегодняшнего дня мы действуем в режиме повышенной готовности. Ближайшие недели и месяцы станут периодом интенсивных действий со стороны России. Эта эскалация может затронуть и нашу территорию. Я надеюсь, что худший сценарий не сбудется".

Очередной приступ русофобии случился и у бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Сначала он призывал действовать агрессивно у границ с Калининградом, а теперь и вовсе намерен победить Россию всего за шесть недель. Вот только эта бравада имеет мало отношения к реальности. В действительности на Западе растет беспокойство относительно скорости, с которой модернизируется вооружение для российской армии. Украинская ПВО так и не может справиться с нашими новыми реактивными беспилотниками "Герань". Их эффективность представляет серьезную угрозу в преддверии зимы, пишет The Wall Street Journal. И прорыва ждать не стоит. Издание отмечает, что Россия сильно опережает Украину и США в производстве дешевых технологичных вооружений. При этом Вашингтон рассматривает возможность выдать Киеву лицензию на производство ракет для комплексов ПВО Patriot лишь устаревшей модификации.

Кроме того, американский президент сообщил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф, посещавший Москву в конце августа, теперь участвует во всех аспектах переговоров по урегулированию конфликта на Украине.