Меморандум по подготовке референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства подписали в Кардиффе лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Объявлено, что страны видят свое будущее в Евросоюзе, их руководство договорилось теснее сотрудничать в экономике, пишет The Telegraph.

Как заметил первый министр Шотландии Джон Суинни, впервые в истории все три региона возглавляют сторонники независимости. Кроме того, американский лидер Дональд Трамп 12 сентября заявил, что ему очень хотелось бы увидеть объединенную Ирландию.

Отмечается, что это ясный сигнал: статус-кво неустойчив, Вестминстер должен готовиться к будущему после Соединенного Королевства. Джон Суинни также заявил, что Энди Бернем должно быть, уже свыкается с мыслью, что войдет в историю как последний премьер-министр Соединенного Королевства.