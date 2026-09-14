Как сейчас выглядит красавица-вдова Абдулова, встретившая новую любовь: редкое фото

3 января 2008 года не стало народного артиста РСФСР Александра Абдулова. Юлия Мешина очень тяжело переживала смерть мужа и несколько лет носила траур.

Александр Абдулов познакомился с женой в начале 2000-х годов, со свадьбой влюбленные не тянули. Юля подарила актеру дочь Евгению, которая, кстати, пошла по стопам отца и уже снимается в кино. Близкие друзья Александра Гавриловича говорят, что в последнем браке он был по-настоящему счастлив. Они характеризуют Юлию как мягкую и порядочную женщину, которая окружила супруга заботой и вниманием.

После смерти мужа Юлия Абдулова редко появляется на светских мероприятиях. Но ради празднования 71-летия Ларисы Долиной она сделала исключение. Вдова народного артиста пришла на день рождения исполнительницы хита "Погода в доме".

Поклонники Абдулова были восхищены, увидев 50-летнюю Юлию на фотографиях с вечеринки Долиной. Народ оставил под снимком десятки восторженных комментариев. "Повернула время вспять! Просто красотка", — пишут пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что несколько лет назад произошли перемены в личной жизни Юлии. Вдова Абдулова представила нового избранника — бизнесмена, которого, как и ее покойного супруга, зовут Александр. Мужчине уже за 60 лет, он не имеет отношения к кино. Пара живет вместе, хотя официально брак они не регистрировали. При этом Юлия носит обручальное кольцо.

Единственной дочери Абдулова Евгении уже 18 лет. Она учится во ВГИКе и мечтает о карьере режиссера.