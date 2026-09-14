Британцев напугало предупреждение Медведева странам Балтии

"Пугающим предупреждением" назвали журналисты британского издания Daily Express заявление зампреда российского Совбеза о Литве. Дмитрий Медведев комментировал планы Литвы снять запрет на размещение в стране ядерного оружия.

Как пишет издание, Россия выступила с пугающим предупреждением о том, что Литва может исчезнуть с карты мира, если Москва нанесет удар по этой стране НАТО. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал эту угрозу на фоне дискуссий о возможном размещении на литовской территории ядерного оружия США.

Зампред Совбеза России 11 сентября действительно заявил, что в случае конфликта с Москвой Литва пропадет с карты мира. Медведев отметил, что России придется реагировать на такие шаги. Отреагировали на заявления Вильнюса и в Кремле: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае размещения нацеленного на Россию оружия Литва окажется под ядерным прицелом.