Зеленский отправил в отставку сбежавшего прокурора Кравченко

Руслан Кравченко отстранен от должности генерального прокурора Украины. Решение принял глава киевского режима Владимир Зеленский, указ опубликован на его сайте.

Генпрокурора уволили на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро. Ранее Кравченко сообщил, что покинул Украину с целью проинформировать иностранных партнеров о ситуации в системе антикоррупционных органов.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что начали операцию по разоблачению преступной организации, причастной к работе мошеннических колл-центров. Появилась информация о задержании замначальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергея Кропивы. По данным САП, участники схемы получали средства от мошеннических колл-центров за невмешательство в их работу. Эти финансы легализовывались через покупку недвижимости, ценностей и под видом дохода близких к ним лиц.