Спустя месяц названа шокирующая причина смерти Хайден Панеттьери: расследование завершено

Звезда сериала "Нэшвилл" Хайден Панеттьери скончалась 16 августа. Бывшей девушке Владимира Кличко было 36 лет. Ее смерть вызвала множество вопросов, ведь актриса не страдала от какого-либо заболевания.

За день до смерти Панеттьери улетела из Калифорнии в Южную Каролину со своим любовником Брайаном Хикерсоном. По данным полиции, Хикерсон и его брат Зак находились вместе со звездой сериала "Герои", когда у неё произошла предполагаемая передозировка.

Спасатели пытались реанимировать актрису с помощью "современной кардиологической системы жизнеобеспечения". Ей вставили дыхательную трубку и пытались восстановить сердечный ритм. Но в 14:32 медики признали Хайден мертвой.

Расследование длилось почти месяц. 14 сентября полиция назвала официальную причину смерти бывшей любовницы Кличко. Сердце знаменитости остановилось из-за приема поддельной таблетки со смесью запрещенных веществ.