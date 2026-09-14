Вооруженные силы России выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжат это делать. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию об ударе по локомотиву вблизи польской границы.

Пескова спросили, видели ли в Кремле сообщение польского железнодорожного оператора об ударе беспилотника по локомотиву недалеко от польско-украинской границы. Представитель Кремля отметил, что речь идет о территории Украины, а российская армия продолжает выполнять задачи в этой стране, передает РИА Новости.

ВС России минувшей ночью нанесли удары беспилотниками "Герань-4" по локомотивам и железнодорожным эшелонам. Эти составы использовались для перевозки военных грузов в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Полтавской областях.