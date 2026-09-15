Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Евгений Попов спас жизни военнослужащим, получившим ранения в результате массированной атаки FPV-дронов. Несмотря на угрозу повторных ударов - он оказал первую помощь пострадавшим и организовал их эвакуацию в медицинское подразделение.

Группа сапёров под командованием старшего лейтенанта Андрея Волкова устанавливала взрывные ограждения и попала под артиллерийский обстрел. Андрей заранее определил места укрытий, где наши бойцы смогли переждать атаку. А когда противник потерял из виду личный состав российских инженеров, отдал команду продолжить минирование опасного направления.