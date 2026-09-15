Армия России в ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам нанесла высокоточные удары по военным целям в Киеве. Сообщается также о воздушной тревоге в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В зоне спецоперации идет наступление по всем важным направлениям.

В Харьковской области наши бойцы продолжают сжимать кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля. При поддержке артиллерии и войск беспилотных систем штурмовые группы сломали сопротивление боевиков в селе Широкое и полностью освободили его от неонацистов.

Надежную огневую поддержку передовым отрядам оказали расчеты гаубиц "Мста-Б" в Днепропетровской области, полностью уничтожив опорник ВСУ, замаскированный в лесополосе. А это кадры из ДНР- операторы БПЛА держат под контролем все маршруты передвижения врага на подступах к Доброполью. Любая попытка провести ротацию или доставить боеприпасы к переднему краю тут же пресекается.