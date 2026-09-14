Трамп заявил о согласии Киева остановить атаки российских энергообъектов

Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Это утверждение появилось на странице президента США Дональда Трампа в его соцсети Truth Social. Трамп еще добавил, что и Россия согласилась не атаковать энергообъекты на Украине.

Американский лидер тут же объяснил своим подписчикам, что повышение цен на дизель вызвано вовсе не критической ситуацией вокруг Ирана. Виноваты конфликтующие Россия и Украина – а вот теперь цены стабилизируются.

США вновь активизировали посреднические усилия в последние недели. 5 сентября представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли на переговоры с Владимиром Путиным в Кремль. На следующий день переговорщики отправились в Киев, на встречу с Владимиром Зеленским. В Москве и Вашингтоне оценили эти контакты как продуктивные.