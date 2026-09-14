Итальянец попробовал себя в роли водителя машины-электропылесоса в Москве

Блогер итальянского происхождения Джильдо Авелла восхитился чистотой улиц российской столицы, передает АГН "Москва".

В социальных сетях он поделился своим мнением, а также рассказал, как в российской столице поддерживают порядок: "Я просто каждый раз наблюдаю, как моют, как чистят Москву, и это каждый раз меня удивляет. Настолько чисто, настолько приятно гулять, смотреть, как люди стараются сделать так, чтобы город был для всех комфортным и чистым, что я испытываю удовольствие от этого", – поделился Джильдо.

Помимо прочего, иностранца восхитило то, как в столице ухаживают за фонтанами: "В Москве чистят даже бортики фонтанов, у меня нет слов!", – сказал блогер.

Также Джильдо попробовал себя в роли водителя машины-электропылесоса и научился управлять техникой для уборки улиц.

Блогер живет в Москве уже пять лет и делится впечатлениями о столице на двух языках в своих социальных сетях.