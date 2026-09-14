Уверенность европейских политиков в том, что они решили бюджетные проблемы Украины до конца 2027 года, серьезно поколебалась. Брюссель предоставил Киеву многомиллиардные пакеты помощи, и теперь требует объяснений от украинских властей – как образовался в бюджете Минобороны страны дефицит в 27 миллиардов долларов, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, требования Киева об увеличении военной поддержки вызвало в "коалиции желающих" эффект разорвавшейся бомбы. Дипломат ЕС заявил газете на условиях анонимности, что у европейцев возникли вопросы о целесообразности использования предоставленных Киеву средств.

Источники заявляют, что Киеву не стоит рассчитывать на следующие платежи от Евросоюза и МВФ, если они не отнесутся к ситуации серьезно. Украину призвали внедрить реальные меры жесткой экономии и навести порядок в работе парламента.