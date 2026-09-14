Собянин наградил работающих в новых регионах страны московских медиков

Их миссия - лечить и спасать. Медбратья Антон Семенченко и Дмитрий Лонщаков из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в командировках в Луганскую народную республику участвовали уже не раз. Проводили процедуры гемодиализа больше восьмидесяти в день.

"Объем работы там очень большой, очень много пациентов, нуждающихся в гемодиализе. И мы вот как в помощь, лишние руки никогда нигде не помешают", - говорит Антон.

Пациенты - тяжелые, разного возраста - поначалу относились к новым сотрудникам настороженно, а теперь ждут их.

"Каждую командировку спрашивают - когда мы приедем в следующий раз, очень ждут Они всех нас знают уже по именам", - отмечает Дмитрий.

И Алексей Измайлов не раз бывал в командировках в Луганской и Донецкой республиках. Проводили с коллегами диспансеризацию детей от трех до шестнадцати лет. Спасали жизни. В режиме двадцать четыре на семь.

С последствиями минно-взрывных травм у детей не раз сталкивался и анестезиолог-реаниматолог Михаил Давыдов: "Даже был такой момент, когда два мальчика пошли ловить рыбу и в воде какой-то проводок дернули. И вот их потом привозили туда".

А Мария Тадессе - анестезиолог-реаниматолог из Филатовской больницы - отправилась в служебную командировку, когда в Донецке открыли новый перинатальный центр.: "Нужна была помощь особенно реаниматологов детских в перинатальный центр. И нас попросили съездить туда им помочь. Было, конечно сложновато в плане и моральном, и дорога, и непонимание того, что будет происходить. Но, в общем-то, встретили нас там очень хорошо и расположили очень хорошо".

Бригады врачей и медсестер работают в новых регионах с 2022 года. В служебных командировках уже побывали полторы тысячи специалистов. Только в Донбассе они выполнили более тридцати тысяч операций. Постоянно делятся опытом, современными технологиями. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медиков и поздравил с присвоением званий "Заслуженный врач" и "Почетный медицинский работник города Москвы".

"То, что вы делаете, когда по соглашению с нашими побратимами-городами едете в Донбасс, Луганск, Донецк - спасаете там жизни в условиях, приближенных к военным, полевым. Это, конечно, дорогого стоит. Спасибо вам огромное за это! Спасибо врачам московских клиник, которые стали, как и во времена Второй мировой войны, главным госпиталем нашей страны. Тысячи наших бойцов получают качественную медицинскую помощь в федеральных и московских клиниках", - сказал глава города.

После встречи - фотографировались, рассматривали награды. Такая высокая оценка, по словам врачей, очень важна, и дает силы снова самоотверженно работать.