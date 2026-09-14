В Москве провели круглый стол, посвященный скорым выборам в Госдуму

18 сентября стартует голосование на выборах депутатов Госдумы 9 созыва. Участки будут работать три дня. Кроме того, в 33-х регионах доступно онлайн-волеизъявление.

Круглый стол, посвященный голосованию, провел в Москве Экспертный институт социальных исследований, на котором ВЦИОМ представил свой прогноз: две трети участников опроса заявили, что видели агитационные материалы разных партий. Наивысшие шансы на победу, по мнению респондентов, у "Единой России". 46 процентов от всех опрошенных и 51 процент от электорально активных ответили, что видели материалы этой партии.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий принял участие в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. В своем выступлении он рассказал о ключевых инициативах партии, которые направлены на поддержку молодых семей, студентов, школьников и юных специалистов.

КПРФ же 15 сентября отправляют в зону СВО "Красный конвой". Он доставит бойцам машины, мотоциклы, дроны и лекарства, которые они сами и заказали. Об этом рассказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов на презентации проекта "Красный контроль" по общественному контролю за выборами. Любой желающий может стать наблюдателем и помочь в обеспечении открытого и честного подсчета голосов. Кроме того, Зюганов рассказал, что его однопартийцы объехали большое количество городов, чтобы представить "Программу Победы", с которой КПРФ идет на выборы. И она получила огромную поддержку.

Патриотическую воспитательную работу с детьми и молодежью обсуждали на встрече представителей "Справедливой России" со студентами и преподавателями Российского университета дружбы народов. Среди них - немало участников специальной военной операции. А потому не обошли вниманием и новые меры поддержки ветеранов СВО и их семей, которые партия включила в свою предвыборную программу.