Божьи коровки спровоцировали у жителей Красноярска инсектофобию

Просто категорически не хотят улетать на небо, как бы жители Красноярска ни просили. Приходится за хлебом ходить самим. А при входе в подъезд - максимально быстро открывать и закрывать дверь. Божьи коровки. Они же кокцинеллиды. Хищники! Правда, жертва и того меньше. Эти - не привычно оранжевые, а черные с желтыми пятнами.

Вообще, разновидностей божьих коровок порядка восьми тысяч. Есть даже вредители, которые едят зелень и, как колорадские жуки, ботву картофеля. Но это не такие. Это хорошие. Но их слишком много.

Опрометчиво оставленное открытое окно может привести вот к неприятным последствиям. Тут бы и китайцы со своим нестандартным рационом, и даже древние племена Африки, чьё меню для европейцев может показаться и вовсе отвратительным, - все бы дружно сказали "фу". Божьи коровки, не тараканы.

В пищу непригодны ни в каком виде. ВЫделяют желтую гемолимфу, в которой содержится горький кантаридин. Он вызывает желание выплюнуть еду, а не пережёвывать ее. По этой причине у божьих коровок практически нет врагов.

"Если тли много, то и божьи коровки хорошо размножаются. Их тоже становится много. С приходом первых осенних холодов насекомые ищут тёплого укрытия", - объяснил Рустам Хасанов, биолог.

Божьи коровки стадами пасутся на потолках в подъездах. Там, где потеплее. Возле ламп освещения. Сбиваются в своеобразные коконы по углам и греют друг друга. Очень похожи на осиные ульи. Несмотря на то, что кокцинеллиды абсолютно безобидны и не переносят никаких заболеваний, передающихся человеку, - в таких количествах зачастую вызывают неприятные ощущения.

Придет мороз - придет спокойствие. На природе божье коровки стадами забиваются под опавшую листву и так зимуют. Кто решил переехать в квартиру - погибнут. Печалиться не стоит. Для вида это не является угрозой.