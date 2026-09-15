Зрители ТВЦ собирают средства на лечение четырехлетней Вари

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Героиня нашего следующего сюжета, четырехлетняя Варя Синицкая, борется со смертельным заболеванием - острым лимфобластным лейкозом. Лечение ребёнку даётся тяжело – один из препаратов вызвал острую аллергическую реакцию, которая едва не стоила девочке жизни. Сейчас Варя в ремиссии, но, чтобы не случился рецидив, срочно требуется специальный иммунопрепарат. Он поможет закрепить результаты лечения. Стоит спасительное лекарство почти два миллиона рублей. Многодетные родители просят о помощи всех неравнодушных.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Вари. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Варя очень скучает по папе, старшим братьям и кошке Нюсе. Девочка живет в больницах почти полгода. О специальной порт-системе, через которую она получает лекарства, уже рассказывает, как о чем-то привычном.

Дома девочку называют маленькой "почемучкой" - Варю всегда интересовало абсолютно все. Но сейчас на ее вопросы отвечать тяжело. Варя почувствовала себя плохо весной. Девочка потеряла аппетит и стала быстро уставать.

"Резко, прямо вообще резко. У нее не стало сил. То есть вот даже в садике воспитатели заметили, что ребенок приходит, кажется, погулять надо, а она сядет и сидит. Кушать перестала, слабость появилась, вялая такая стала", - рассказала Виктория Синицкая, мама Вари.

Девочку отвели к педиатру, сдали анализы - оказалось, упал гемоглобин, а лейкоциты зашкаливали. В тот же день ребенка положили в районную больницу, а оттуда санавиацией направили в Архангельск. Там врачи подтвердили страшное: острый лимфобластный лейкоз. Рак крови.

Первый этап химиотерапии дался тяжело. Варя плакала, умоляла отвезти её домой. "Ей больно было. Ее забирали в процедурный, она ревела. В процедурный не пускают с мамами. Стараемся объяснять ей: Варенька, надо, ты поправишься. Это ради твоего здоровья все таблетки, уколы. Сейчас уже привыкла", - говорит мама Вари.

Врачи вывели Варю в ремиссию. Но, увы, радость была недолгой. Лечение продолжили, и тут у девочки случилась анафилаксия - организм дал острую аллергическую реакцию на один из ключевых препаратов химиотерапии. Жизнь ребенка оказалась под угрозой.

"Буквально за какие-то считанные минуты, то есть нам поставили капельницу, и за какие-то буквально, ну, может, минут пять, если не меньше, она прям отекла очень сильно. То есть глаз просто ребенок открыть не мог вообще", - рассказала мама Вари.

Врачи оказались рядом, и ребенка спасли. Но теперь велик риск, что оставшиеся раковые клетки размножатся, и смертельная болезнь вернется. Варе срочно нужно перейти на резервную терапию, и в ее случае - это современный имуннопрепарат. Курс стоит почти два миллиона рублей. Многодетную семью сумма приводит в отчаяние.

"Просим помощи, чтобы нам помогли, потому что сумма неподъемная для нашей семьи. Приобрести вот такой дорогостоящий препарат, чтобы ребенок был здоров. Помогите нам, пожалуйста...", - сказала Виктория Синицкая.

Сейчас, вопреки всему, маленькая Варя жизнерадостна. На улицу ей можно выйти только в маске, но даже такая прогулка вызывает детский восторг. В Архангельске, в перерывах между курсами лечения, девочка любила смотреть на большие корабли, и представляла, что и ее болезнь уплывает с ними далеко-далеко. И в силах каждого из нас помочь Варе - стать здоровой и полноценно жить.

Еще раз напомним: времени у Вари мало, с каждым днём смертельная болезнь оставляет всё меньше шансов на жизнь. Начать терапию девочке нужно как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Варвары Синицкой, программа 2654