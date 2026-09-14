Кальюлайд: Во всем мире не хватит средств ПВО для Украины

Удовлетворить потребности Украины не смогут все средства ПВО в мире. Об этом заявила эстонскому государственному радио ERR экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она отметила ухудшающуюся ситуацию для Украины из-за отсутствия эффективных средств борьбы с новыми видами беспилотников.

Президент США Дональд Трамп ранее напомнил, что идет обсуждение передачи Украине комплексов Patriot, а также соответствующих лицензий. Амекриканский лидер отметил, что речь идет о менее современной версии этой системы ПВО.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что Таллин ведет переговоры с Парижем. Обсуждается возможность присоединения к французской инициативе по "продвинутому ядерному сдерживанию". 14 сентября о решении присоединиться к французскому проекту объявила Финляндия, передают "Вести".