Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по украинскому урегулированию, передает ТАСС.
"Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось", - сказал дипломат.
Ранее Дональд Трамп заявил о согласии Киева остановить атаки российских энергообъектов. Читайте подробности на сайте "ТВ Центр".
Владимир Путин же до этого говорил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией.