Трамп потребовал от союзников возместить расходы США на войну с Ираном

Страны, которые не помогали Соединенным Штатам в войне с Ираном, должны будут возместить расходы, которые Вашингтон понес в результате конфликта. Как написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, указанные государства обязательно сделают это, как только закончится этот "мошеннический конфликт".

Американский лидер утверждает, что США противостоят Ирану гораздо больше ради других, чем ради себя. По словам Трампа, именно так Америка поступала на протяжении жизни многих поколений.

Президент России Владимир Путин до очередного обострения на Ближнем Востоке заявлял, что Москва приветствует заключение меморандума о прекращении огня между Ираном и США. Позже российский лидер отметил, что перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким.