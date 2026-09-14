Стартовала всероссийская акция "Сокровища русского языка"

С 10 сентября по 15 октября 2026 года в России стране пройдет всероссийская акция "Сокровища русского языка". Она состоится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников".

Главная задача проекта – раскрыть богатство русского слова и пробудить у молодежи интерес к родному языку, напомнив о его ключевой роли в сохранении культурного кода россиян.

Участие в творческом состязании могут принять школьники, живущие во всех регионах страны. Для этого им необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях.

Подробности представлены здесь.