ПВО сбила 173 дрона ВСУ за день 14 сентября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение дня 14 сентября дежурные средства ПВО сбили 173 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 08.00 до 20.00 мск украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой областей. Также дроны ВСУ сбиты над Белгородской и Воронежской областями, Краснодарским краем, над Республикой Крым и Черным морем.

Днем дрон ВСУ взорвался на предприятии в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области. Сотрудник предприятия был ранен, от полученных травм он вскоре скончался. Также в Шебекине в результате взрыва боеприпаса осколками была ранена женщина.