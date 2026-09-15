Дипломат Попов: Сейчас Трамп больше сосредоточится на украинских делах

В преддверии выборов в конгресс Дональду Трампу жизненно необходимо получить лавры миротворца хотя бы на каком-то направлении. На Ближнем Востоке шансов добиться успеха практически не осталось, потому президент США переключает внимание мировой общественности на свои усилия по урегулированию украинского конфликта.

Это тему в эфире программы "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Вениамином Поповым.

"Мне кажется, сейчас Трамп больше сосредоточится на украинских делах, потому что в Иране никаких светлых перспектив для него нет", - отметил он.

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