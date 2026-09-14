Трамп отверг возможность захвата мира искусственным интеллектом

Президент США Дональд Трамп не верит в возможный захват мира искусственным интеллектом и уничтожение человечества. Как написал американский лидер в соцсети Truth Social, разговоры о том, что ИИ принесет беды – обман.

Трамп и ранее говорил, что возможный выход искусственного интеллекта из-под контроля его не беспокоит. Президент США заявил: захват мира искусственным интеллектом, уничтожение человечества и прочие беды — это мистификация. Она ничем не отличается от мистификаций, связанных с Россией, Украиной, импичментом Трампа и всем остальным.

По словам Трампа, с этой ложью Америке пришлось столкнуться из-за грязных махинаций и незаконных действий "деструкторов и девиантов". Президент США добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил: Китай не будет препятствовать развитию искусственного интеллекта и его будущему.