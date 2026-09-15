В Британском королевстве переполох, сумятица. Политики все со своей Украиной носятся, все Россию победить обещают, а королевство разваливается на глазах. Не страшные русские нанесли удар, враг притаился внутри

Джон Суини, первый министр Шотландии. Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс заявили о своем праве покинуть соединенное королевство. Лидеры этих автономий собираются потребовать от Лондона подтверждения возможности провести референдумы о независимости. На саммите кельтских наций в Кардиффе уже подписали меморандум о будущем в составе ЕС. Масла в огонь подлил Дональд Трамп.

Переполох в правительстве Соединенного королевства нешуточный. Канцелярия премьера смогла выдавить из себя такой вот комментарий:

"Премьер-министр привержен осуществлению реформ во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в их союз. Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не разделяются".

Премьер-то, может быть, и привержен, та только этих премьеров за последние годы поменялось столько, что в Британии уже спорить устали, кто из них был самым бездарным. А куда король смотрит, спросите вы?

Если референдумы состоятся, то не понятно, королем чего останется Карл Третий. Ирландия готова объединиться, Шотландия дала правительству передышку, пообещав провести референдум о независимости в 2031 году.

Королевство, говорите? В действительности все не так, как на самом деле.