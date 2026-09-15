В офисе генпрокурора Украины опровергли предъявление обвинений главе НАБУ

В офисе генерального прокурора Украины опровергли предъявление обвинений главе украинского Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу, соответствующие отметки также исключили из государственного реестра.



"Заявления о якобы предъявленном подозрении были лишены юридического смысла. В связи с этим соответствующие отметки в ЕРДР об уведомлении о подозрении были отменены", — говорится в сообщении ведомства.



Ранее стало известно, что СБУ готовила дело против директора украинского Антикоррупционного бюро Семёна Кривоноса, после чего Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Украины от должности.



Ранее в понедельник, 14 сентября, стало известно, что СБУ готовила дело против директора украинского Антикоррупционного бюро Семёна Кривоноса, после чего Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Украины от должности. Позже Кравченко сообщил, что покинул Украину.