Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать Владимира Путина и народ России и выразил твердую уверенность в победе Москвы, сообщается в телеграмме Ким Чен Ына Владимиру Путину.



"Я твердо уверен в победе РФ в сегодняшней священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости. И обещаю неизменно поддерживать Вас и братский российский народ", — говорится в послании.



Лидер КНДР направил ответную телеграмму президенту России в понедельник, 14 сентября, в ответ на поздравление российского президента по случаю 78-й годовщины основания КНДР.



Он пожелал Владимиру Путину и народу России, чтобы на пути к будущему всегда были только победа и слава.



"Незыблемы моя воля и воля правительства КНДР всесторонне расширять и углублять совместное дело с РФ, исходя из общего понимания о светлом будущем корейско-российских отношений, основанных на традициях дружбы, добрососедства и взаимопомощи и прочных союзнических отношениях", добавил Ким Чен Ын.